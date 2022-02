Homem é preso após ameaçar mulher de morte com faca e foice

Um homem foi preso em Roncador, acusado de ter ameaçar matar a mulher e o filho dela. A ocorrência foi registrada por volta das 20h30 de ontem, na rua São Paulo.

A Polícia Militar foi comunicada e encontrou a mulher escondida no quintal, chorando e com muito medo do agressor. Ela disse aos policiais que ele pegou uma faca e ameaçou matá-la.

Logo depois, segundo a vítima, o homem teria se apossado de uma foice e disse que cortaria o pescoço dela e esperaria o filho da mesma chegar para matá-lo também. Os policiais solicitaram que o homem saísse da residência e realizaram a abordagem.

Ele portava uma faca de serra e precisou ser contido. O acusado foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.