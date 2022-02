Veículo pega fogo próximo ao estádio

Um veículo VW/Santana pegou fogo na avenida Guiherme de Paula Xavier, próximo ao estádio municipal Roberto Brzezinski, por volta das 15h desta quinta-feira. O motorista contou que dirigia sentido ao trevo do Lar Paraná, quando percebeu que o motor parou de funcionar.

Logo em seguida ele viu fumaça saindo do capô. Rapidamente ele tentou apagar as chamas com um extintor, mas não conseguiu. O motorista de uma ambulância da região que passava no momento sugeriu que ele jogasse terra no motor e, com isso, o fogo se apagou.

O Corpo de Bombeiros foi acionada e auxiliou, fazendo o rescaldo para que o fogo fosse totalmente extinto. O motorista e aproximadamente 30 anos não se feriu, porém o motor do veículo foi totalmente danificado.