Homem é preso após ameaçar ex-companheira e a filha em igreja de Campina da Lagoa

A Polícia Militar de Campina da Lagoa prendeu, na noite deste domingo (29), um homem que ameaçou a ex-companheira e a filha dela dentro de uma igreja localizada na região central da cidade.

De acordo com a PM, a equipe foi acionada após denúncias de que o suspeito estaria aguardando a vítima em um veículo estacionado em frente ao templo religioso, após ter feito ameaças contra ela.

No local, os policiais localizaram o carro indicado e deram voz de abordagem ao homem, que se recusou a obedecer às ordens.

Segundo os militares, ele fez movimentos suspeitos, abaixando-se como se estivesse escondendo algum objeto. Diante da resistência, a guarnição precisou retirá-lo do veículo.

O suspeito reagiu ativamente, sendo necessário o uso progressivo da força, incluindo espargidor de gás de pimenta, para contê-lo.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, na vistoria do carro, os policiais localizaram uma faca doméstica no banco do motorista, que, conforme a vítima, seria utilizada para atacar sua filha.

A mulher, de 49 anos, relatou que estava com a filha na igreja quando o ex-companheiro, aparentemente embriagado, chegou exigindo o celular dela. Diante da negativa, ele se exaltou e tentou obrigá-la a sair do local. A filha interveio e acabou sendo empurrada pelo agressor. Um terceiro presente conseguiu conter o homem e retirá-lo da igreja.

A vítima afirmou ainda que sofre ameaças constantes por parte do ex-marido, que não aceita o fim do relacionamento.

Entre as ameaças relatadas, estão frases como: “Ninguém pode se aproximar do seu portão, senão eu irei matá-la” e “Vou colocar fogo no ônibus da sua empresa”.

A filha da mulher também contou que é alvo frequente de ameaças, incluindo a de ser atropelada pelo suspeito, que teria intenção de usar a faca apreendida para matá-la.

Diante do risco, mãe e filha manifestaram interesse em solicitar medida protetiva. O homem foi preso e encaminhado à cadeia pública, onde permanece à disposição da Justiça.