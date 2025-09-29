Discussão por litro de bebida termina em esfaqueamento em Mamborê

Uma discussão motivada por um litro de bebida alcoólica terminou em caso de lesão corporal, na noite de domingo (29), em Mamborê, resultando na condução de um homem e de uma mulher à Delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou um homem de 44 anos com uma perfuração nas costas provocada por golpe de faca. A vítima indicou uma mulher de 45 anos como autora da agressão.

A suspeita foi localizada pelos policiais nas proximidades do local do fato. Ela relatou que a discussão começou por causa de um litro de bebida alcoólica e afirmou ter agido em legítima defesa, alegando que o homem tentou atingi-la com um facão durante a briga. A faca usada no esfaqueamento, no entanto, não foi localizada pelos policiais.

Segundo a PM, tanto a vítima quanto a autora apresentavam sinais visíveis de embriaguez. O homem ferido recebeu atendimento médico no Hospital Municipal de Mamborê e, em seguida, foi liberado.

Após o atendimento médico, os dois envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão para a adoção das medidas cabíveis. O caso será investigado pelas autoridades competentes para apurar as circunstâncias do episódio.