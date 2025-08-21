Homem é preso após ameaçar cunhada de morte em Peabiru

A Polícia Militar de Peabiru prendeu um homem de 37 anos, no final da tarde de ontem, acusado de ameaçar de morte sua cunhada. Segundo relato da vítima, durante as ameaças o suspeito estaria portando um facão, que não foi localizado pela equipe policial.

A mulher possui uma Medida Protetiva de Urgência (MPU) contra o acusado, embora ele ainda não tivesse ciência da determinação judicial. Além das ameaças, o homem também proferiu diversas ofensas contra a vítima.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e, junto com a vítima, foi encaminhado à 16ª Subdivisão Policial (SDP) de Campo Mourão para as devidas providências.