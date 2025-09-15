Homem é preso após ameaçar com espingarda em Campo Mourão

A Polícia Militar prendeu um homem na madrugada de ontem após uma ocorrência de ameaça na rua Belém, em Campo Mourão. Segundo testemunhas, o suspeito discutiu com outro indivíduo e, momentos depois, retornou armado com uma espingarda, fugindo em um Santana branco.

Equipes policiais realizaram patrulhamento e localizaram o veículo na rua Engenheiro Mercer. Durante a abordagem, o condutor admitiu ter utilizado a arma para ameaçar a vítima.

Na revista ao carro, os policiais encontraram e apreenderam uma espingarda Mossberg calibre 12, modelo 500 A. O armamento foi devidamente acondicionado e entregue na 16ª Subdivisão Policial, junto com o autor e as testemunhas, para os procedimentos legais.