Homem é preso após agredir a irmã e uma sobrinha, no Lar Paraná

Um homem de 33 anos foi preso na noite dessa terça-feira, no Lar Paraná, depois de agredir a irmã de 22 anos e uma sobrinha de 19. Segundo a irmã do agressor, ele a agrediu com uma pedaço de madeira e depois teria pegado uma faca para matá-la.

Neste momento, a sobrinha interveio na situação e também foi agredida com uma paulada na cabeça. A jovem precisou ser atendida pelo Samu e encaminhada ao hospital com lesões consideráveis.

Após agredir as duas, o rapaz fugiu do local. Porém, quando a equipe realizava atendimento, foi informada que ele estava na rua ao lado. Na sequência, os policiais ouviram gritos de socorro e verificaram que um suspeito havia quebrado o telhado e caído sobre o fogão no momento que a mulher preparava comida.

O fogão e uma mesa ficaram completamente destruídos. O suspeito foi encontrado no corredor externo da casa e preso. O rapaz já conta com diversas passagens pela polícia. Ele foi encaminhado por lesão corporal e autuado em flagrante.