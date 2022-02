Ladrão é preso em flagrante após furto a residência

A Polícia Militar prendeu um homem de 32 anos no jardim Lar Paraná, após ele invadir uma casa e furtar alguns objetos. Quando a PM chegou ao local, populares indicaram a direção que o suspeito teria ido.

A equipe policial realizou patrulhamento e abordou um homem com as mesmas características repassadas pelas testemunhas. Com ele havia duas garrafas de bebidas que tinham sido levadas da residência.

Ao ser questionado se havia furtado mais objetos, o homem disse que tinha separado alguns pertences na casa e que buscaria depois. Diante dos fatos, a equipe policial deu voz de prisão e o encaminhou, juntamente com os objetos, até a delegacia de Polícia Civil.

A vítima do furto foi informada sobre o fato e orientada a comparecer na delegacia posteriormente.