Homem é preso ao tentar furtar picanha em supermercado

Um homem foi preso na manhã deste sábado, após tentar furtar várias embalagens de picanha de um supermercado, na área central de Campo Mourão. O fiscal do estabelecimento percebeu a ação e acionou a Polícia Militar.

Segundo o fiscal, o homem saiu do interior do supermercado com várias sacolas passando direto pelo caixa, sem efetuar o pagamento. Ao ser abordado no estacionamento, o rapaz ainda tentou fugir, mas foi contido. Com ele, foram apreendidas sete peças de carne. A Polícia Militar chegou em seguida e o encaminhou até a delegacia para as providências cabíveis. A mercadoria está avaliada em cerca de R$ 800,00.