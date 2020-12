Moradores da Usina Mourão são notificados e recebem cópia de decreto sobre a covid-19

As equipes de fiscalização da Prefeitura de Campo Mourão, com apoio da Polícia Militar – ROTAM, Patrulha Rural, Radio Patrulha e K9 (Canil) -, fizeram notificação com entrega de cópia do decreto 8812/2020, com validade até 06/01/2021, nas duas entradas que dão acesso ao lago da Usina Mourão.

A fiscalização ocorreu na tarde deste sábado e 131 veículos passaram pelas barreiras no período de abordagem. Segundo o secretário de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, tanto moradores quanto visitantes e clientes de estabelecimento comerciais e chácaras de aluguel foram alertados sobre a intensificação da fiscalização no local nesse período de festas. “O objetivo é conter as aglomerações, orientar para as formas corretas de evitar a propagação da covd-19 e fazer cumprir o decreto”, disse o secretário.

Neste sábado, foram confirmados mais 29 casos de covid-19 em Campo Mourão, e 36 recuperados. Desde o início da pandemia, são 3.032 casos. Ainda segundo o boletim-covid, são 292 suspeitos e 784 estão sendo monitorados. A taxa de ocupação na UTI-SUS está em 108% e 83% nos leitos de convênios. Já a enfermaria-covid está operando com 86% de sua capacidade.