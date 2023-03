Homem é preso ao tentar furtar conveniência de posto de combustível

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante enquanto tentava furtar produtos da loja de conveniência de um posto de combustíveis, na avenida Ney Braga, próximo ao cemitério municipal de Campo Mourão.

A ocorrência foi registrada na madrugada desta quinta-feira. O homem forçou a porta de blindex e usando um pedaço de ferro ou madeira, tentava pescar os produtos do interior da loja.

No entanto, o alarme acabou disparando durante a ação e um agente da empresa de segurança monitorada foi rapidamente ao local. O ladrão foi detido por ele até a chegada da Polícia Militar que o encaminhou para a delegacia. O dono do posto também esteve no local para averiguar os danos causados no estabelecimento.