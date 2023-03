Bandidos assaltam ônibus na região e trocam tiros com a polícia

Um ônibus que fazia o itinerário Foz do Iguaçu/São Paulo, com 18 passageiros, foi interceptado por bandidos armados na rodovia PR-317, próximo a Engenheiro Beltrão. O assalto ocorreu no início da madrugada desta quinta-feira, e houve troca de tiros com a Polícia Rodoviária.

Os bandidos estavam em um veículo GM/Vectra quando usando sinais de lanternas e arma de fogo em punho deram voz de assalto ao coletivo.

O motorista foi obrigado a parar, momento em que pelo menos dois homens embarcaram e roubaram os pertences dos passageiros, agindo com violência. Alguns passageiros foram agredidos, assim como o motorista que levou socos na cabeça e no corpo.

Em seguida os criminosos fugiram, porém, a Polícia Rodoviária de Floresta já havia tomado conhecimento do assalto e enquanto se deslocava ao local avistou o veículo usado pelos ladrões. Dois indivíduos desceram do carro efetuando disparos de armas de fogo contra a equipe, que revidou o ataque com tiros.

Equipes da Polícia Rodoviária de Peabiru, da Rotam e CPU do 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão deram apoio e fizeram patrulhamento em buscas dos criminosos, mas eles não foram localizados.

No Vectra, com placas de Guamiranga-Pr, abandonado pelos criminosos, os policiais apreenderam objetos do roubo, oriundos do Paraguai, além de dinheiro, um revólver calibre 32 e cinco munições intactas. O confronto ocorreu a cerca de 1km do local do assalto.

As vítimas foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Engenheiro Beltrão para os devidos procedimentos, assim como o veículo e os produtos apreendidos.