Workshops com servidores discutem Plano de Inovação

Mapear demandas, problemas e gargalos da administração pública com o propósito de elaborar um plano de inovação do Poder Executivo é o objetivo de seis workshops realizados em parceria com o Sebrae. Servidores de todas as secretarias municipais participam dos encontros, realizados na sede do Sebrae em Campo Mourão. A ideia é identificar os principais problemas do dia a dia das secretarias e desenvolver um plano que solucione ou amenize os principais problemas de gestão.

A ação está prevista na Lei Municipal de Inovação (nº 4.145 de 14 de agosto de 2020), que além do Sebrae tem apoio do Conselho Municipal de Tecnologia e Inovação e Fundo Municipal de Inovação. O Instituto de Pesquisa e Planejamento Municipal, criado recentemente, também é uma ferramenta para contribuir nesse processo.

É a primeira vez que o município realiza uma ação com o tema envolvendo servidores de todos os escalões e todas as secretarias. Serão mais de 350 horas dedicadas ao desenvolvimento do plano a partir dos apontamentos dos servidores.