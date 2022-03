Homem é preso acusado e agredir a ex-companheira

Um homem foi preso pela Polícia Militar, por volta das 19h20 dessa quinta-feira, depois de ter ameaçado a ex-companheira, em Campo Mourão. No local, a vítima disse que estava em sua casa com alguns amigos quando o agressor teria chegado embriagado e a ameaçou com uma corrente.

Além disso, ele arrebentou a porta dos fundos da casa. Ainda conforme o relato da vítima, de manhã ele teria ido até a casa dela e dado um soco em seu rosto. A mulher disse que as agressões ocorrem com frequência. Diante dos fatos, as partes foram encaminhadas à delegacia para as providências cabíveis.