Depen realiza desinfecção na cadeia pública de Engenheiro Beltrão

Com o propósito de promover o bem-estar da população, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, por meio do Departamento Penitenciário (Depen), órgão que está assumindo a gestão da Cadeia Pública de Engenheiro Beltrão, promoveu nesta terça-feira, a assepsia do imóvel onde funciona a Delegacia de Polícia e o setor de carceragem.

A ação tem como finalidade a prevenção do contágio do coronavírus pelos funcionários públicos que ali laboram e a população carcerária da comarca.

Com o decreto de lockdown, os atendimentos presenciais continuam suspensos, mas para as pessoas que necessitarem de atendimento de urgência, poderão contar com um ambiente desinfectado.