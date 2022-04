Homem é preso acusado de abuso sexual contra sobrinha de 12 anos na região

Um homem de 50 anos foi preso nesse fim de semana, acusado de estupro de vulnerável contra sua própria sobrinha, uma menina de 12 anos, na cidade de Quinta do Sol.

Segundo o investigador Daniel Wonsik, da Polícia Civil de Engenheiro Beltrão, a menina havia pernoitado na casa do tio no fim de semana e o abuso teria ocorrido na manhã de domingo, 24.

“Ela dormiu lá, e pela manhã, ao tomar banho, disse ter sido abusada pelo tio. Não houve conjunção carnal, mas a menina ficou com hematomas pelo corpo”, relatou o escrivão ao jornal Enfoque Regional, de Engenheiro Beltrão.

Ao retornar para casa, ela contou para sua mãe, que a levou ao hospital. Após avaliação médica, a Polícia Militar foi acionada e com base no relato do médico e do exame, os policiais foram atrás do suspeito e o encaminharam para a delegacia.

O delegado de plantão de Engenheiro Beltrão fez a prisão do suspeito por estupro de vulnerável.

Com informações: Enfoque Regional