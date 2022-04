Casa do Empreendedor inaugura versão itinerante na Feira do Produtor

A Casa do Empreendedor, vinculada a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão, lança nesta terça-feira (26), a versão itinerante. A proposta é aproximar a sociedade dos serviços ofertados ao empreendedor. A Casa do Empreendedor itinerante estará uma vez por mês na feira do produtor, começando nesta terça na Vila Urupês.

“Todos que estão pensando em montar o seu próprio negócio ou que já possuem sua empresa, mas precisam daquele apoio em forma de crédito, consultorias ou serviços, podem conhecer os serviços da Casa do Empreendedor neste espaço e horários alternativos”, explica o secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma. Além de aproveitar os produtos da feira do produtor, o cidadão poderá conhecer todos os serviços da Casa do Empreendedor.

A Fomento Paraná também estará presente com sua agente de crédito para orientar os empreendedores sobre as melhores linhas, taxas e possibilidades de crédito, tanto para pessoas físicas quanto para jurídicas. “A Casa do Empreendedor itinerante é mais um opção aos cidadãos, pois muitos empreendedores não têm disponibilidade nos horários normais de expediente”, observa o secretário.

A Casa continua à disposição na Rua São Paulo, 1787 ao lado do Supermercado Bom Dia, em Campo Mourão, ou pelo chat bot no whatsApp 44 98405-0663.