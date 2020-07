Homem é preso acompanhado de adolescente com objetos furtados

Um homem de 35 anos e uma adolescente de 15, acusados de furto, foram detidos pela Polícia Militar, por volta da 1h desta madrugada. A abordagem ocorreu na avenida Miguel Luiz Pereira.

Com a dupla, os policiais encontraram diversos objetos furtados, entre eles um notebook, dois óculos de sol, um boné, um rádio de carro, uma máquina de cartão e uma chave micha.

Um carimbo localizado com os suspeitos possibilitou aos policiais a localização de uma das vítimas. Uma segunda vítima, moradora da rua Roberto Brzezinski, teve o seu veículo arrombado, na garagem do prédio.

Um notebook que estava o interior e outros objetos foram recuperados pela PM. A adolescente disse que o homem a convidou para realizar os furtos.

Enquanto ele entrou nos locais, ela deu cobertura e ajudou a transportar os objetos. O rapaz ofereceu resistência ao receber voz de prisão. Foi preciso utilizar de meios moderados para conter a ação dele.

Ambos foram encaminhados, juntamente com os objetos recuperados, para a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão. A responsável pela menor compareceu à delegacia. As vítimas também estiveram no local.