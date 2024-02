Homem é morto com tiro no peito, em Iretama

O fim de semana foi violento na região. Em Iretama, Paulo do Carmo de Almeida, 31, foi assassinado com um tiro no peito. O crime ocorreu na Vila Lima, por volta das 21h45 desse domingo.

A equipe do Samu chegou a ser acionada, mas já encontrou a vítima em óbito. O local foi isolado e preservado até a chegada da Polícia Cientifica e do IML de Campo Mourão. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias e autoria do crime.