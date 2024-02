Bandidos armados assaltam ônibus na rodovia PR-317

Dois bandidos armados assaltaram um ônibus na rodovia PR-317, entre o distrito de Ivailândia e a cidade de Floresta. A ação ocorreu na madrugada de sábado, 10, por volta das 4h.

O coletivo fazia o itinerário, Foz do Iguaçu a Niterói/RJ, quando os criminosos, em uma caminhonete GM/S10, anunciaram o assalto. Com armas em punho, dois homens desceram do veículo e obrigaram o motorista, de 51 anos, a parar.

Em seguida, a vítima foi obrigada a desviar para uma estrada vicinal, onde os bandidos roubaram as bagagens dos passageiros. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada, mas não conseguiu prender os criminosos.

Tanto o condutor quanto os passageiros do coletivo não souberam precisar características específicas dos autores, bem como nem todos quiseram declarar quais objetos foram roubados.