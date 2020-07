Homem é morto a tiros em lanchonete, em Campo Mourão

Um homem de 36 anos foi assassinado com vários tiros no final da tarde desta terça-feira, em Campo Mourão. O crime ocorreu por volta das 17h15, na rua Souza Naves, no jardim Brasília.

A vítima, identificada por Odair Domingos Branco, jogava baralho em uma lanchonete do bairro, quando foi surpreendida por um homem que chegou de moto.

O criminoso disparou várias vezes contra Branco, que morreu no local. Após o crime, o atirador fugiu sentido a Asa Leste. O corpo será encaminhado ao IML para autópsia.