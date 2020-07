Núcleo da Educação, Acicam e Codecam realizaram reunião

Representantes do Núcleo Regional de Educação, do Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecam) e da Associação Comercial e Industrial (Acicam) reuniram-se na tarde desta terça-feira (28/7) para tratar de parcerias voltadas ao Colégio Agrícola local e a realização de curso profissionalizante.

A primeira parceria discutida na reunião realizada na Acicam é para a realização de consulta pública com a finalidade de discutir os impactos socioeconômicos e ambientais da paralisação com fins de reforma das instalações do Colégio Agrícola Estadual de Campo Mourão.

O NRE apresentou a parceria entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e o Governo do Paraná, que ultrapassa o valor de R$ 500 milhões para investimentos. Entre as instituições que serão contempladas está o Colégio Agrícola de Campo Mourão, que passará por reformas.

A segunda parceria discutida no encontro é entre o NRE e a Acicam e prevê o apoio de empresas na implantação do curso profissionalizante de “Técnicas em Vendas”, que será sediado no Colégio Estadual em Campo Mourão.