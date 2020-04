Homem é morto a tiros em CM

Mais um homicídio foi registrado na madrugada deste domingo, em Campo Mourão. A vítima é Rodrigo Batista de Souza, de 34 anos. O crime ocorreu no interior de uma residência, na rua Maria Olimpia Jardim, no jardim Isabel, por volta das 4h. Foi o nono homicídio do ano em Campo Mourão.

Segundo informações da Polícia Militar, várias pessoas participavam de uma festa ou confraternização no local, quando dois homens usando capacete chegaram e iniciaram os disparos contra a vítima.

Batista foi alvejado no rosto e morreu no local. Os criminosos fugiram em seguida, assim como todos os outros participantes da festa. Quando a Polícia Militar chegou na residência, encontrou apenas o corpo do rapaz já sem vida.

A Polícia Civil também esteve no local e já iniciou as investigações. Várias cápsulas de pistola 9mm foram encontradas na residência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de autópsia.