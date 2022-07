Homem é morto a tiros em C. Mourão

Após uma confusão que teria iniciado no jardim Maria Barleta, Fabiano Cabral, 32 anos, foi morto com pelo menos três tiros, no jardim Modelo. O crime ocorreu no início da noite desta segunda-feira,11, na rua José Roberto Rodrigues.

O corpo de Cabral foi encontrado dentro de uma residência, já sem vida. A equipe do Samu esteve no local e confirmou o óbito. A Polícia Militar foi acionada e iniciou buscas pelo autor do homicídio.

A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do crime. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para autópsia. Foi o sétimo homicídio do ano em Campo Mourão.