Campo Mourão Futsal lança projeto social Formando Campeões e entrega kits esportivos

Em evento realizado na manhã de domingo (10) na praça da igreja Matriz, que ficou lotada com a participação de dezenas de pessoas entre autoridades, convidados e representantes da Associação Campo Mourão Futsal (ACMF), atletas e comissão técnica, o Campo Mourão Futsal lançou oficialmente o projeto social Formando Campeões, realizado pelo clube desde 2018.

A iniciativa do clube propõe a inclusão de crianças e adolescentes de 7 a 17 anos na modalidade de futsal e no esporte de maneira geral. Durante o evento de ontem, cerca de 200 garotos receberam kits esportivos, composto por camiseta, calção, meião, caneleira e tênis e houve ainda a distribuição de sorvetes, pipoca e algodão doce. Supervisionados por monitores, os participantes compõem 13 turmas distribuídas em sete núcleos, e participam das atividades no contraturno escolar.

Presente no evento, o vereador Bina, um dos representantes do esporte no município, falou da relevância do projeto para a comunidade. “As parcerias da ACMF com Coamo, Integrado e outros patrocinadores, promovem o social, dando condições dos meninos terem acesso ao esporte e até à faculdade. Hoje são vários meninos da base cursando engenharia civil, fisioterapia, educação física e outros cursos”, destaca Bina.

“Este projeto social é o xodó da nossa associação. O sentimento é de gratidão, temos de agradecer aos apoiadores e patrocinadores e pedir a Deus que possamos continuar proporcionando isso a essa garotada que tanto merece. Está na mão deles, inclusive, seguir uma carreira no futsal caso tenham interesse, dedicação e o dom para isso”, salienta o presidente da Associação Campo Mourão Futsal, Luciano Antonio Viana Batista.