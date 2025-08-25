Homem é morto a tiros após suposta briga de trânsito em Moreira Sales

Um morador de Goioerê identificado por Adilson Martins, 32 anos, conhecido como Didiu, foi morto a tiros na madrugada deste domingo, 24, na cidade de Moreira Sales. Duas adolescentes e um amigo que acompanhavam Didiu também acabaram feridos.

O crime ocorreu em uma conveniência na entrada da cidade, supostamente após uma discussão de trânsito. Segundo informações divulgadas no site Goionews, Didiu teria tido uma desavença no trânsito com uma pessoa, que não foi identificada oficialmente.

Após isso, ele teria ido para a conveniência, junto com um amigo e duas adolescentes, de 13 e 16 anos, todos de Goioerê. Logo que chegaram ao estabelecimento o suposto homem que havia se envolvido na confusão no trânsito chegou e efetuou os disparos de revólver em direção ao grupo.

Ferido na cabeça, Didiu morreu no local. As duas adolescentes e o amigo também foram baleados e encaminhados para atendimento médico. Nenhum deles estaria em estado grave.

A Polícia Civil de Goioerê foi acionada, fez buscas pela cidade, mas o criminoso ainda não foi localizado.