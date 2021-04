Homem é morto a facadas em residência onde ocorria o tráfico de drogas

Um homem de 34 anos foi morto com vários golpes de faca, em uma residência conhecida como ponto para o tráfico de drogas, no jardim Bandeirantes, em Campo Mourão. O corpo de Juliano de Souza Ferreira Rezende, foi encontrado na manhã deste sábado, por um usuário de drogas, que chegou ao local para comprar entorpecente.

Ao encontrar o corpo, ele comunicou vizinhos e acionou a Polícia Militar. A equipe policial foi ao local, constatou o crime e comunicou o Instituto Médico Legal (IML).

O rapaz que encontrou o corpo foi abordado com 35 pedras de crack. Ele disse que pegou a droga na casa, porque é usuário. Também foi apreendido na residência, R$ 11 mil em dinheiro. Vizinhos relataram aos policiais que ouviram movimentação durante toda a noite de sexta-feira para sábado na casa, indicando que pode ter ocorrido uma festa com drogas e álcool no local. Segundo a PM, o homem morto era conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas.

A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do crime para tentar identificar o autor do homicídio. O rapaz detido com as drogas foi encaminhado para a delegacia. Foi o sétimo homicídio do ano em Campo Mourão.