Rapaz é ferido por vários tiros na saída para Peabiru

Um jovem de 21 anos foi ferido com vários tiros na manhã desse domingo, na saída para Peabiru, próximo ao viaduto da PR-158. Segundo ele, os tiros foram disparados pelo garupa e uma moto.

A Polícia Militar foi informada da ocorrência após a vítima ser encaminhada ao hospital Pronto Socorro. No local, a irmã dele relatou que o rapaz chegou na residência com diversos ferimentos, e que a princípio teria sofrido uma queda de motocicleta.

Porém, ao ser levado e avaliado por um médico na UPA, foi constatado que os ferimentos eram causados por projeteis de arma de fogo. Após avaliação, a vítima foi encaminhada para o Pronto Socorro, onde foi constatado oito perfurações, sendo: três no braço esquerdo, um no braço direito, um na perna esquerda, um no peito e dois nas costas.

O rapaz estava consciente e relatou para a equipe que estava voltando da cidade de Peabiru de manhã, acompanhado de um amigo, quando nas proximidades do viaduto, já na entrada de Campo Mourão, parou para urinar.

Neste momento ele teria sido surpreendido por dois homens em uma motocicleta Honda/150 de cor preta. O passageiro teria efetuado os disparos. Em seguida a dupla fugiu sentido ao jardim Silvana. O rapaz relatou que após ser atingido foi para a sua residência onde foi socorrido por familiares.