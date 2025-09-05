Homem é preso após agredir esposa em Farol

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica envolvendo um casal no inicio da madrugada desta sexta–feira, em Farol. A vítima, uma mulher de 40 anos, relatou que foi agredida pelo marido, de 46 anos, após um desentendimento.

Segundo ela, o agressor tentou enforcá-la e desferiu chutes em suas pernas e abdômen. Para se defender, a mulher arremessou um frasco de inseticida contra o rosto do homem.

No momento em que a vítima tentou acionar socorro pelo celular, o suspeito arrancou o aparelho de suas mãos e o arremessou ao chão, danificando-o. Os policiais constataram um hematoma avermelhado nas costas da mulher.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com a vítima, ao hospital municipal para atendimento médico. Em seguida, ambos foram encaminhados à 16ª Subdivisão Policial (SDP) de Campo Mourão para as medidas legais cabíveis.