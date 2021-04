Homem é ferido por arma branca após desentendimento

Um homem de 33 anos foi ferido por arma branca, por volta das 14h30 de sábado, na rua Sibipirunas, no jardim Araucária, em Campo Mourão. Ao chegar ao local, a equipe da Polícia Militar encontrou a vítima caída na calçada da residência.

O rapaz declarou que a agressão foi praticada após desentendimento com outra pessoa, no interior da casa. No entanto, não repassou mais detalhes sobre as circunstancias do desentendimento e da briga.

A vítima foi socorrida e encaminha para a Santa Casa por uma equipe do Samu, com diversos ferimentos na região da cabeça e face.