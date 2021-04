Em buscas por celular furtado, PM faz prisão por porte ilegal de arma

A Polícia Militar prendeu um rapaz por porte ilegal de arma nesse fim de semana, na cidade de Fênix. Os policiais saíram em diligências, após uma mulher denunciar o enteado pelo furto de seu aparelho celular.

Após ser abordado, o rapaz confessou que havia furtado o celular, mas informou que havia vendido o aparelho por R$ 40,00 para outra pessoa, indicando o endereço do comprador aos policiais.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram apenas o filho do suspeito de ter comprado o celular. Ele contou aos policiais que o pai havia saído cedo para trabalhar, mas autorizou os policiais a fazerem um busca na casa.

Durante as buscas pelo celular, os policiais acabaram localizando um revólver calibre 38, com a numeração raspada e com seis munições intactas. Ao lado do revólver, foi encontrado também uma bolsinha azul, contendo R$ 1.400,00 em dinheiro e 3 munições intactas.

Sobre o armamento e o dinheiro, em um primeiro momento, ele disse que pertencia a se pai. Mas ao ser interrogado na delegacia de Engenheiro Beltrão, declarou que o revólver era dele, mas o dinheiro não sabia informar a quem pertencia.

O rapaz foi encaminhado para a delegacia de Engenheiro Beltrão, onde também foi entregue o revólver calibre 38, nove munições calibre 38, um celular de uso pessoal e R$ 1.400,00. A residência onde foi localizada a arma de fogo possui várias denúncias de trafico de drogas.