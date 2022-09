Homem é ferido gravemente com três facadas em Nova Cantu

Um morador de Nova Cantu foi vítima de uma tentativa de homicídio, por volta das 21h de ontem. O crime ocorreu em um bar, no distrito de Santo Reis, onde a vítima acabou ferida com três facadas na região do tórax.

A Polícia Militar foi acionada após o homem dar entrada no Hospital Municipal da cidade. No local, o médico e o enfermeiro que atenderam a vítima relataram que a situação era grave e que a vítima seria transferida para a Santa Casa de Campo Mourão com urgência.

Populares que levaram o homem até o hospital, informaram aos policiais que o agressor já havia tentado contra a vida da vítima em outra oportunidade, também com golpes de faca.

Com base nos relatos, a equipe policial deslocou até o distrito e realizou buscas pelo acusado, porém ele não foi encontrado. Todas as informações foram registradas e o Boletim de Ocorrência encaminhado à Polícia Civil.