Capotamento mata motorista na PR-239, em Roncador

O motorista de um Fiat Uno, identificado por Benedito Dubena, 46 anos, morreu na noite de ontem, após perder o controle da direção e capotar, na PR-239 (Rodovia Vassílio Boiko), a cerca de 3 km de Roncador. O acidente ocorreu por volta das 22h.

O veículo seguia sentido a Nova Cantu, quando em uma curva o condutor perdeu o controle e capotou várias vezes. A vítima foi ejetada do automóvel e morreu no local.

A equipe do Hospital Municipal de Roncador foi ao local na tentativa de prestar socorro, mas já encontrou o homem sem vida. Também estiveram no local, equipes da Defesa Civil de Roncador, Polícia Rodoviária Estadual e IML de Campo Mourão, que fez o recolhimento do corpo.

Com informações e foto: Panorama Regional