Homem é ferido com golpes de canivete, em Iretama

Um homem de 44 anos foi ferido com golpes de canivete no abdômen, na cidade de Iretama. A agressão ocorreu por volta das 22h de sábado. A Polícia Militar foi comunicada pelo próprio suspeito de ter praticado o crime, de 39 anos.

Como também ficou ferido em uma das mãos, ele procurou o destacamento da PM para registrar queixa. Diante da situação, os policiais foram até o hospital para verificar se havia mais alguém ferido.

No local, uma mulher disse que foi seguida por um homem na rua, quando então seu namorado foi tirar satisfação com o suspeito. Na sequência, os dois entraram em luta corporal e seu namorado acabou levando dois golpes de canivete no abdômen.

A vítima foi atendida no hospital, porém diante da gravidade dos ferimentos, foi encaminhada para Campo Mourão. O acusado, que havia relatado a agressão no Destacamento da PM, foi preso e encaminhado até a delegacia de Iretama.