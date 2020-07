Homem é ferido com facada no braço

Um homem de 54 anos foi esfaqueado no braço durante a madrugada de ontem. Ele buscou atendimento médico somente pela manhã de ontem, quando acionou o Samu e foi encaminhado para a UPA.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 8h, por funcionários da UPA 24h. Em contato com a vítima, ela relatou que durante a madrugada estava consumindo bebida alcoólica na praça do jardim Lar Paraná, juntamente com outras pessoas e, após um

desentendimento com outro indivíduo, foi agredido e esfaqueado no braço. O agressor não foi localizado.