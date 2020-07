Aumenta apreensão de drogas em ônibus de linha

A 4ª Cia da Polícia Rodoviária Estadual de Maringá, que em sua área de abrangência inclui as estradas da região de Campo Mourão, realizou apenas no primeiro semestre de 2020, um total de 29 apreensões de drogas em ônibus de linha.

Um meio de transporte utilizado pelos traficantes para tentar escapar da fiscalização da Polícia Rodoviária. No entanto, as apreensões aumentaram porque as abordagens passaram a ocorrer com mais frequência.

“Temos verificado um grande aumento nas apreensões de entorpecentes em ônibus de linha em toda a região”, disse o comandante da 4ª Cia, Capitão Rodrigo dos Santos Pereira.

Segundo ele, a fiscalização tem ocorrido diuturnamente. “Temos feito abordagens diuturnamente pelo fato de estarmos próximos da fronteira. As abordagens são feitas em carros, ônibus e caminhões”, afirma.

Com a fiscalização mais intensa, nos 3.100 km que compreende a área da 4ª Cia, no primeiro semestre de 2020 foram apreendidos mais de 8 mil quilos de drogas, a maioria maconha.

Ainda sobre o tráfico de drogas nos coletivos, capitão Rodrigo orienta as empresas e motoristas: “Caso percebam algo suspeito na bagagem como peso ou forte odor, pode parar no posto rodoviário mais próximo ou ligar no 198 ou 190.”