Homem é ferido com duas facadas pela namorada na Vila Rio Grande

Após uma discussão entre um casal de namorados, a mulher armou-se com uma faca e feriu o companheiro de 38 anos com dois golpes, nas costas e no braço direito. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar por volta das 9h desta quarta-feira, na rua Porto Alegre, na Vila Rio Grande, em Campo Mourão.

Quando a Polícia Militar chegou ao local ouviu acusações dos dois lados. O homem relatou que a mulher estava embriagada e que teria “dado trabalho” a ele a noite toda, inclusive queimando suas roupas e os documentos, antes de esfaqueá-lo.

Já a mulher disse que a agressão ocorreu porque o namorado tentou estuprá-la. A equipe do Samu precisou ser chamada para prestar ao homem ferido.

Ele foi encaminhado para o hospital e a mulher para a delegacia, onde serão apurados os fatos. Caso a versão de tentativa de estupro da mulher seja confirmada, o homem também pode ser preso. A faca também foi apreendida.