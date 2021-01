PM recupera dinheiro que havia acabado de ser furtado de estabelecimento comercial

Um estabelecimento comercial foi alvo de um bandido por volta das 0h30 de hoje, na avenida Manoel Mendes de Camargo, centro de Campo Mourão. O proprietário informou para a Polícia Militar que o local havia acabado de ser furtado e que dois potes com moedas foram levados.

Ao verificar as imagens das câmeras, os policiais identificaram o autor. Com base nas informações os policiais saíram em patrulhamento e conseguiram localizar o suspeito já na rua Apolinário Gorski.

Ao receber voz de abordagem, o rapaz correu em direção em um local de difícil acesso, já nas imediações do Parque das Torres. Após intensas buscas os policiais localizaram R$ 300,00 em dois potes. Após encerradas as buscas as moedas foram restituídas ao proprietário. O ladrão ainda fugiu levando um celular do estabelecimento.