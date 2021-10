Homem é ferido a facada durante assalto e PM prende bandidos

Dois assaltantes em uma moto roubaram um homem de 35 anos e ainda o feriram com uma facada nas costas, na madrugada dessa segunda-feira, no centro de Campo Mourão. A Polícia Militar foi acionada, agiu rápido e prendeu a dupla.

Um pouco antes, os mesmos bandidos já teriam tentado assaltar outra pessoa na avenida Ney Braga, próximo ao Cemitério Municipal, mas a vítima conseguiu escapar.

Na sequência, já na rua Mato Grosso, a dupla abordou a segunda vítima, onde anunciaram o assalto e a feriram com um golpe de faca. A Polícia Militar iniciou diligências e na avenida José Custódio de Oliveira tentou abordar uma moto com dois rapazes suspeitos, mas eles aceleraram e seguiram sentido a Asa Leste.

Houve perseguição, até que na rua Eucalipto, próximo ao Mercado Dala Rosa, a dupla caiu após bater a moto na viatura. Eles confessaram participação nos assaltos e foram encaminhados para a delegacia.

Eles não portavam nenhuma arma, mas na casa de um deles, no conjunto Avelino Piacentini, os policiais localizaram uma peça de roupa que teria sido usada durante um assalto a uma farmácia no sábado. O homem ferido a facada recebeu alta do hospital e foi até a delegacia para registrar a ocorrência.