Menino de 9 anos morre enforcado em corda de balanço em Cianorte

Um menino de nove anos morreu enforcado na corda do balanço em que brincava na cidade de Cianorte na tarde desse domingo (17). Ele estava sozinho nos fundos da residência quando ocorreu a fatalidade.

Segundo familiares, a corda usada como balanço fica amarrada em um pé de jabuticaba. Enquanto o garoto se balançava ou subia na árvore, acidentalmente a corda teria enroscado em seu pescoço.

As equipes do Samu e Corpo de Bombeiros foram ao local e tentaram reanimar a vítima, porém antes de dar entrada no hospital, o menino teve uma parada cardíaca, e faleceu. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal de Campo Mourão. A polícia Civil investigará o caso.

Informações: Valdeir Batista – Noti-Cia