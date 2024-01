Homem é esfaqueado pela mulher enquanto os dois bebiam

Um homem foi esfaqueado na barriga pela própria esposa, enquanto os dois bebiam, na região do Lar Paraná. A ocorrência foi registrada na tarde desse domingo, 28.

Além da Policia Militar, uma equipe do Samu também foi acionada para atender a vítima, que foi encontrada caída no interior da residência, com um corte profundo no abdômen, porém consciente.

A equipe realizou buscas no interior e no exterior do local, mas a suspeita ao foi localizada. A equipe do Samu realizou os procedimentos necessários, e encaminhou a vítima para o Pronto Socorro.

O homem encontrava-se em estado de embriaguez, dificultando a coleta de dados e informações. Ele relatou apenas que estava ingerindo bebida alcoólica com a companheira, quando iniciaram uma discussão. A mulher pegou uma faca e desferiu contra ele. A faca também não encontrada no local.