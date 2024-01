Após ter televisor furtado, mulher é ameaçada com foice na cidade de Fênix

Uma mulher foi ameaçada por um vizinho armado com uma foice, na cidade de Fênix, nesse fim de semana. O indivíduo ainda ameaçou queimar a casa dela.

A vítima contou que na noite desse sábado, teve o seu televisor furtado, mas no dia seguinte, o aparelho foi deixado em seu quintal. O furto do aparelho teria gerado a ameaça, pois o padrasto do suspeito teria o apontado como autor do crime.

A mulher chegou a ser atacada pelo agressor com a foice e só não foi ferida, por que uma amiga entrou na frente. A Polícia Militar foi acionada e viu o homem correndo nos fundos da residência da vítima e jogando a foice embaixo de um carro.

Os policiais fizeram a abordagem e o encaminharam para o Destacamento da Polícia Militar para realização do Termo Circunstanciado. A foice usada pelo agressor também foi apreendida.