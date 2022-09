Homem é esfaqueado e PM prende agressor

Um homem com idade entre 45 a 50 anos foi esfaqueado na manhã desta quinta-feira, 15, na rua Afonso Edson Labiak, no jardim Paulista, em Campo Mourão. A vítima levou golpes na face, região do tórax e braço, mas os ferimentos não foram graves.

A Polícia Militar foi ao local, prendeu o suspeito, mas ele negou o crime. Segundo as informações, o autor chegou alegando que a vítima havia proferido ofensas a sua amásia.

Devido a isso os dois discutiram e o morador foi esfaqueado. Uma equipe do Samu foi ao local, prestou atendimento, mas a vítima não quis ser encaminhada ao hospital.