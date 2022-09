Ação policial conjunta apreende revólver, placas e CNH´s falsas

Uma arma de fogo, várias placas de veículos e Carteiras Nacionais de Habilitação falsificadas. Tudo isso foi apreendido durante uma operação de busca e apreensão em duas residências, realizada na manhã de hoje, em Campo Mourão.

A ação ocorreu em conjunto entre policiais civis e militares, na região do Lar Paraná. Um homem foi preso no local e encaminhado juntamente com a arma de fogo, um revólver calibre 357, e os demais produtos apreendidos para a delegacia de Polícia Civil.