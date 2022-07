Homem é encontrado morto em rio na região com perfuração no queixo

Um homem de 55 anos, identificado por Teodosio Brukallo, foi encontrado morto no final da tarde deste domingo, 3, em um rio no município de Nova Cantu. A vítima apresentava uma perfuração no queixo.

A ocorrência foi registrada na Estrada Velha Cantuzinho, por volta das 17h30. A Polícia Militar foi acionada por uma pessoa que encontrou o corpo boiando no rio. Após confirmar a informação, a PM acionou a Polícia Civil e a vítima foi identificada como morador daquela localidade.

O corpo foi retirado da água e os policiais constataram uma perfuração na face (queixo). Equipes da Polícia Cientifica e Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão estiveram no local para os devidos procedimentos e remoção do corpo para exame de autópsia.