SEMA alerta sobre certificação de produtos de origem animal

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal (SEMA) alerta os consumidores sobre a importância do selo do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) na hora de comprar produtos de origem animal.

O SIM certifica que os produtos, tais como mel, carnes, pescados, leite, ovos e seus derivados são fiscalizados por um médico veterinário, desde a obtenção da matéria prima até a sua comercialização, que é privativa ao município de Campo Mourão. “Quando estão de acordo com as normas vigentes, esses produtos são devidamente registrados com o selo SIM”, explica o médico veterinário Leandro Maia, que coordena o serviço.

A presença do selo é uma garantia à saúde do consumidor, evitando assim, a ocorrência das doenças transmissíveis por consumo de alimentos, incluindo zoonoses (brucelose, tuberculose, listeriose, salmonelose entre outras). O serviço foi instituído pela lei 1344/2000 e regulamentado pelo Decreto 2724/2003.