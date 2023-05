Homem é encontrado morto dentro de poço, no jardim Alvorada

Um rapaz com idade entre 25 e 30 anos foi encontrado morto dentro de um poço artesiano de aproximadamente três metros de profundidade, na região do jardim Alvorada, em Campo Mourão.

A ocorrência foi registrada nesta manhã, após a polícia ser acionada por moradores vizinhos sobre uma suposta briga que estaria ocorrendo no endereço na rua Eulália Carneiro de Campos.

Quando a Polícia Militar chegou, encontrou marcas de sangue e vestígios de que poderia ter ocorrido luta no local. No entanto, o corpo só foi encontrado no poço algum tempo depois.

Antes, as equipes fizeram contato com a equipe do Samu para saber se pela manhã houve alguma chamada para atendimento de agressão naquela região da cidade. Os policiais também fizeram contato com unidades de saúde, mas também não havia registrado de atendimento a pessoas feridas.

Após isso, e seguindo marcas de sangue pelo chão, veio a suspeita de que o corpo pudesse estar dentro do poço, o que se confirmou em seguida. Os Bombeiros foram chamados para fazer a retirada do corpo e as equipes da Polícia Civil e Cientifica iniciaram as investigações para esclarecer o crime. O corpo foi recolhido pelo IML.