Idoso é encontrado inconsciente e gravemente ferido em incêndio a residência em CM

Um idoso de aproximadamente 61 anos foi encontrado inconsciente durante o atendimento a um incêndio em residência, registrado na madrugada deste domingo (7), na rua Faisão, esquina com a rua Galo da Serra, no jardim Tropical, em Campo Mourão.

As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater as chamas e, ao entrarem na residência, localizaram a vítima com ferimentos gravíssimos, principalmente na região do crânio. A suspeita é de que o homem tenha sido espancado antes do início do incêndio.

O idoso recebeu os primeiros socorros ainda no local. As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU, com suporte avançado, realizaram atendimento emergencial e o paciente precisou ser entubado dentro da ambulância. Em seguida, foi encaminhado em estado crítico à Santa Casa de Campo Mourão. A casa foi completamente destruída pelas chamas.

Durante o levantamento, a Polícia Militar foi informada que uma mulher teria discutido com o idoso e, em seguida, o trancado dentro da residência antes do início do fogo. De posse dessas informações, as equipes realizaram patrulhamento e localizaram a suspeita, de 35 anos, em sua casa. Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à delegacia, onde terá que responder pelos fatos.

O idoso permanece internado em estado gravíssimo e corre risco de morte. A motivação da agressão ainda é investigada.