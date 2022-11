Homem é encontrado degolado, às margens do Rio da Várzea

Um morador de Quinta do Sol, identificado por Gilson Martins, 42 anos, foi encontrado morto próximo a uma estrada, às margens do Rio da Várzea, na tarde desta terça-feira, 8. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi degolada, possivelmente em outro lugar e o corpo foi desovado no local, no município de Quinta do Sol.

O corpo foi encontrado por um morador de Quinta do Sol que passava pelo local e avistou o homem caído às margens da estrada que dá acesso ao Assentamento Marajó, com um corte profundo no pescoço.

A Polícia Militar e Civil estiveram no local para atender a ocorrência e iniciar as investigações para tentar ao autor do crime. A unidade de saúde de Quinta do Sol também foi acionada, mas a vítima já estava em óbito há horas. O corpo foi recolhido pelo IML de Campo Mourão.