Homem é encaminhado por perturbação do sossego e desobediência

A Polícia Militar foi acionada para averiguar uma denúncia de perturbação do sossego em uma residência, no início da noite de ontem, no jardim Ipanema, em Campo Mourão No local, os policiais constataram que o autor, que já havia sido orientado anteriormente no mesmo dia, voltou a causar transtornos utilizando som em volume alto e lançando bombinhas em frente à casa de uma vizinha, o que gerou incômodo e colocou em risco os animais da solicitante.

Diante do descumprimento das orientações, o homem foi encaminhado ao 11° Batalhão de Polícia Militar para a confecção de um Termo Circunstanciado pelos crimes de perturbação do trabalho ou sossego alheio e desobediência.

Durante a ação, foram apreendidos uma caixa de som de 60W da marca Coby e uma bomba tipo “n°1” no interior do imóvel.